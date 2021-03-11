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الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:22 صباحاً
إيران تنفي تورطها في هجوم عين الأسد وأربيل.. "اتهام باطل"
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
في موقف محرج .. هل نسي بايدن اسم وزير الدفاع الأمريكي؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 11 مارس 2021 10:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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