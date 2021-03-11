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الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:24 صباحاً
وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:22 صباحاً
إيران تنفي تورطها في هجوم عين الأسد وأربيل.. "اتهام باطل"
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
محلل: سعر صرف الليرة اللبنانية سيستمر بالانخفاض إذا لم تتخذ إجراءات
فيديو
cnn arabic
الخميس 11 مارس 2021 10:08 صباحاً
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