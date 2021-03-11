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إيران تنفي تورطها في هجوم عين الأسد وأربيل.. "اتهام باطل"
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:14 صباحاً
برلماني يطالب بتدريس مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع في المدارس
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:05 صباحاً
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف
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الثلاثاء 16 مارس 2021 02:05 صباحاً
نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:23 صباحاً
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:16 صباحاً
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:16 صباحاً
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:16 صباحاً
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور)
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:14 صباحاً
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية
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الثلاثاء 16 مارس 2021 01:14 صباحاً
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى
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الثلاثاء 16 مارس 2021 12:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
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61 كلمة فقط ردت بها الملكة إليزابيث الثانية على انتقادات هاري وميغان للعائلة المالكة
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 11 مارس 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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