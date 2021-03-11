توطين الوظائف بنجران تحصر 11 فرصة عمل في نشاط بيع قطع الغيار

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نفّذت لجنة المنطقة أمس جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع قطع الغيار.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 49 محلًّا؛ حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 77 موظفًا، وبلغ عدد الموظفين الوافدين 54 من مختلف الجنسيات، وتم إنذار منشأتين؛ فيما تم حصر 11 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبيّن أن نِسَب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 60%؛ داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.