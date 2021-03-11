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يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

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يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض
المركز تَوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ابتداءً من اليوم بمعظم المناطق

يومي الجمعة والسبت..

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن المسار المتوقع للعاصفة الترابية -بمشيئة الله- يومي #الجمعة و#السبت على #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية وتنتقل إلى #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تتأثر أجزاء من #مكة_المكرمة و#المدينة_المنورة، ومن ثم تنتقل من جنوب منطقة #الرياض إلى #نجران #عسير #الباحة.

وكان قد توقع أن يطرأ ارتفاع في درجات #الحرارة العظمى ابتداءً من يوم #الخميس على معظم مناطق #المملكة، يلي ذلك انخفاض في درجات #الحرارة من بداية يوم #الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط وشرق #المملكة.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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