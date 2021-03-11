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تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل

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تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7%

تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 68.32 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج عن فبراير، ورغم الارتفاع الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وأشار محلل لدى "برايس فيوتشر جروب" Price Futures Group إلى أن ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 10.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي هو بمثابة رياح معاكسة للأسعار؛ لأنه يمثل تعافيًا للمعروض بصورة أسرع من توقعات المستثمرين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 68.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% مسجلة 64.87 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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