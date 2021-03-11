يومي الجمعة والسبت.. "الأرصاد" يكشف مسار العاصفة الترابية وصولًا إلى الرياض

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المركز تَوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى ابتداءً من اليوم بمعظم المناطق

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن المسار المتوقع للعاصفة الترابية -بمشيئة الله- يومي #الجمعة و#السبت على #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية وتنتقل إلى #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تتأثر أجزاء من #مكة_المكرمة و#المدينة_المنورة، ومن ثم تنتقل من جنوب منطقة #الرياض إلى #نجران #عسير #الباحة.

وكان قد توقع أن يطرأ ارتفاع في درجات #الحرارة العظمى ابتداءً من يوم #الخميس على معظم مناطق #المملكة، يلي ذلك انخفاض في درجات #الحرارة من بداية يوم #الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط وشرق #المملكة.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس