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شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎

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شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎ شراكة بين "صحة الطائف" و"نرعاك" لدعم المرضى بالرعاية المنزلية‎
بالأجهزة ومستلزمات الرعاية الطبية ضمن خطط المسؤولية المجتمعية

شراكة بين

وقّعت الشؤون الصحية بالطائف عقد شراكة مع المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) في إطار المشاركات المجتمعية المتنوعة والمتمثلة في قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ لدعم المرضى بالرعاية المنزلية من أجهزة طبية ومستلزمات رعاية طبية.

وقدمت "الصحة" الشكر لرئيس مجلس المؤسسة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولعضوات المجلس على الحضور لمنصة التوقيع عن طريق تطبيق الزووم وتقديم الدعم اللا محدود، الذي يأتي وفقاً لأهداف الشراكات المتنوعة التي تقدم أفضل الخدمات للمرضى وإعطاء الفرص أمام مؤسسات المجتمع في تقديم الدعم باعتبارهم شركاء في تقديم الخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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