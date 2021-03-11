أخبار عاجلة

إيران تنفي تورطها في هجوم عين الأسد وأربيل.. "اتهام باطل" -
​​برلماني يطالب بتدريس مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع في المدارس -
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف -
نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع "الفضل"

Print
بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير المستمر والجهود الكبيرة

بالدروع والهدايا.. المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم تودّع

بعد مسيرة من العمل المتميز والتطوير، ودّع المعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد بن صالح الفضل.

وقدّم منسوبو المنشأة دروعًا تذكارية وهدايا شخصية لـ"الفضل"؛ تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لما قدّمه طيلة السنوات التي أمضاها في عمله مديرًا للمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بحوطة بني تميم، نَقَل خلالها هذه المنشأة إلى مصافّ المنشآت المتميزة على مستوى منطقة الرياض.

وكان "الفضل" قد سَبَق أن عَمِل مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بمحافظة الأفلاج تميز خلالها بتطوير المعهد وإحداث نقلة تقنية في أقسامه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال

الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال

زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى

شبكة عيون الإخبارية