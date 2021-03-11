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أمانة الرياض: إزالة 96 ألف طن من المخلفات وتطهير مليون متر من الطرق

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قالت: بلغ عدد الجولات الرقابية المُنَفّذة 41471 جولة وتم إغلاق 971 منشأة

أمانة الرياض: إزالة 96 ألف طن من المخلفات وتطهير مليون متر من الطرق

أكدت أمانة منطقة الرياض، أنها خلال 7 أيام قامت بإزالة 96 ألف طن من المخلفات، وتطهير مليون متر من الطرق في نطاق منطقة الرياض.

وأضافت من خلال إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر"، أن عدد الجولات الرقابية المنفذة من 26 فبراير وحتى 4 مارس، 41471 جولة، وتم إغلاق 971 منشأة مخالفة، وبلغ عدد الزيارات المفاجئة المنفذة 2821 زيارة؛ فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي عدد 6232 جولة.

وأشارت إلى أن عدد الحاويات التي تم تطهيرها بلغ 42695 حاوية، وتمت مصادرة 661 طنًّا من المواد المخالفة.

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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