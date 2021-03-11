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المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي

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المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي

مصراوي Masrawy

08:33 ص الخميس 11 مارس 2021

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الثانية من لقاح (سبوتنيك- V) الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت قناة ( اليوم)، أن الوزير المكسيكي قدم الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح لبلاده.

يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي. وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير، وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.​

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