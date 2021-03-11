واشنطن تعاقب مسئولين من فرعي داعش في الكونغو وموزمبيق

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن معاقبة تنظيم داعش في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق كتنظيمين إرهابيين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي إن الوزارة قررت كذلك معاقبة قادة هذين التنظيميين وهما: سيكا موسى بالوكو وأبو ياسر حسن.

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة لهذه العقوبات، فإن جميع ممتلكات ومصالح هذين الشخصين والتي تدخل في دائرة التقاضي الأمريكية، قد حظرت.

ويمتنع على المواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات مع هؤلاء الأشخاص وكذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي ستعرض نفسها للخطر إذا ما تعاملت معهم.