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: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

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ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا : لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا
قال: قبل 5 سنوات في أحسن الأحوال وربما لن تحصلوا عليها

ترامب: لو لم أكن رئيسًا لما حصلتم على لقاح ضد كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بيانًا جديدًا ينسب الفضل فيه إلى نفسه في الحصول على لقاح مضاد لما أسماه "فيروس الصين".

وقال ترامب: "آمل أن يتذكر الجميع عندما يحصلون على لقاح كوفيد-19 (يشار إليه غالبًا باسم فيروس الصين)، أنه لو لم أكن رئيسًا لما كنتم حصلتم على جرعة من اللقاح قبل 5 سنوات في أحسن الأحوال، وربما لن تحصلوا عليها على الإطلاق"؛ مضيفًا: "أتمنى أن يتذكر الجميع".

وكان ترامب قد ادعى في وقت سابق أن "سيختفي يومًا ما" مثل "معجزة"؛ وفق ما نقله موقع " اليوم".

هذا وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 29.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 528 ألف شخص.

من جهتها، قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنه عندما تولى بايدن منصبه، لم يترك فريق ترامب لهم خارطة طريق لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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