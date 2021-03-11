أخبار عاجلة

​​برلماني يطالب بتدريس مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع في المدارس -
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف -
نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع

Print
توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع
أكد أن هذا القرار لتطوير الأعمال الإدارية والخدمية وتحقيق "خطة 2024"

توجيه من

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والتطوير والريادة والابتكار.

وأكد أن هذا القرار يأتي لتشجيع وتنظيم جهود الإبداع والابتكار وتطوير مخرجات الأعمال الإدارية والخدمية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة العربية (2030).

وسأل "السديس" الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله؛ لجهودهما المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

القوى العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

الكويت تستنكر استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة للمدنيين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية