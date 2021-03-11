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أمطار وانخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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أمطار وانخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس أمطار وانخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية.

وقال الخبراء، في بيان للهيئة: من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 - 8 درجات مئوية، ويسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضح الخبراء، أن حركة الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرص أمطار خفيفة على (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبا) ونشاط للرياح عل السواحل الشمالية.

وعن حالة البحر المتوسط، ستكون مضطربة مع وجود ارتفاع في الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح سطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 23 13

طنطا 26 13

شبين الكوم 26 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 13

السلوم 20 12

سيوة 28 12

بورسعيد 23 14

دمياط 22 13

الزقازيق 26 14

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 27 14

السويس 27 14

العريش 23 13

رفح 22 14

رأس سدر 24 15

نخل 28 12

نويبع 32 20

طابا 30 16

كاترين 25 11

الطور 29 16

شرم الشيخ 33 18

الغردقة 34 16

مرسى علم 33 16

الفيوم 27 13

بني سويف 28 13

المنيا 30 13

أسيوط 32 13

سوهاج 34 15

قنا 35 15

الأقصر 36 15

أسوان 36 15

إدفو 36 16

أبوسمبل 35 15

الوادي الجديد 36 15

شلاتين 31 18

أبورماد 30 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 19

طقس الخميس

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