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تحالف طبي دولي: "ثورة" اللقاحات قد تؤدي إلى إنتاج لقاح مضاد لأي جائحة في 100 يوم

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تحالف طبي دولي: "ثورة" اللقاحات قد تؤدي إلى إنتاج لقاح مضاد لأي جائحة في 100 يوم تحالف طبي دولي: "ثورة" اللقاحات قد تؤدي إلى إنتاج لقاح مضاد لأي جائحة في 100 يوم
كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين.. وإذا لم نتحرك لن تكون الأخيرة

تحالف طبي دولي:

قال تحالف دولي لمكافحة الأوبئة: إن "ثورة" في التكنولوجيا ساعدت على تطوير لقاح للوقاية من كورونا في أقل من عام، يجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح يقي من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم.

وأوضح تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي.إي.بي.آي)، يوم أمس الأربعاء، أن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من كوفيد-19.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف، في فاعلية عُقدت عبر الإنترنت إنه على الرغم من أن كوفيد-19 حصد أرواح 2.5 مليون تقريبًا حتى الآن؛ "فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة"؛ وفق " اليوم".

وأضاف: "جائحة كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم نتحرك الآن فيمكننا أن نثق في أنها لن تكون الأخيرة. ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أشد فتكًا بكثير".

ولفت إلى أنه يجب على الحكومات والمنظمات الصحية العالمية وغيرها من الشركاء ضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي وانتهاز "الثورة في علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-19".

وتابع: "يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية".

وذكر التحالف أنه من أجل تقليص مدة تطوير لقاح إلى 100 يوم؛ سيحتاج الباحثون وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات ما تسمى بتكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة، مثل تلك التي استخدمتها "فايزر- بايونتك" و"مودرنا" في تطوير اللقاحات.

وسيتطلب الأمر أيضًا العمل مع الجهات التنظيمية العالمية لتبسيط الاشتراطات اللازمة لإقرار اللقاحات، وربط منشآت التصنيع لإتاحة الإنتاج السريع للقاحات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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