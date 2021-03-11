كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2286 وفاة بالبرازيل و1.503 بالولايات المتحدة و266 بفرنسا

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مصر تسجل 645 إصابة جديدة و11 حالة بالصين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 52.815 إصابة جديدة و1.503 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.992.598 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 526.213 حالة وفاة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 79876 إصابة جديدة و2286 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونًا و202 ألف و305 أشخاص منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 270 ألفًا و656 شخصًا.

فرنسا

سجلت فرنسا 30.303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و266 حالة وفاة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3.963.165 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 89.591 وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.

مصر

سجلت مصر 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 46 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 188361 حالة من ضمنهم 145418 حالة تم شفاؤها، و11128 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90018 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.فيروس كورونا الجديد