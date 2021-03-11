"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

تَوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك)، كذلك تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد