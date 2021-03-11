★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، الحكومة والمجتمع المدني والأجهزة المعنية، لتبني حملة لجبر الخواطر بين جموع الشعب المصري والسير على خطى الرئيس في التمسك بالمعاني والقيم الإنسانية السامية في مساعدة المحتاجين وتقديم العون لكل محتاج.

وقالت أميرة أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي "بيطبب على الغلابى"، ويضرب كل يوم أروع الأمثلة في جبر الخواطر ومساعدة كل من يحتاج مساعدة ليعيد إلينا التمسك بروح التعاون بين كل الشعب المصري، لافتة إلى تكريم الرئيس لأسر شهداء ومصابي العمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة وحرصه على جبر خواطر البسطاء بالحديث معهم والاستماع لهم.

وطالبت بالاقتداء بالرئيس السيسي وترسيخ التقاليد والتعاليم الدينية السماوية بكل الديانات والتي تحض على مساعدة الضعفاء وجبر الخواطر لما فيها تنمية روح الترابط والأخوة بين كل أفراد الشعب المصري.

وتابعت أنه للإعلام دور كبير في عرض النماذج الإيجابية لجابري الخواطر للتشجيع وحس باقي أفراد المجتمع على التكاتف فيما بينهم.