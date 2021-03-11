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اليوم.. طلاب 2 ثانوي يختتمون امتحانات الترم الأول

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اليوم.. طلاب 2 ثانوي يختتمون امتحانات الترم الأول اليوم.. طلاب 2 ثانوي يختتمون امتحانات الترم الأول

مصراوي Masrawy

06:00 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادي الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.

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