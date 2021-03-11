بينها الهزال وهشاشة العظام.. 7 أمراض خطيرة تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية

مصراوي Masrawy
05:00 ص الخميس 11 مارس 2021
كتب- محمد نصار:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن سوء التغذية يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض بالنسبة للأطفال.
وأضافت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك: عند إصابة طفلك بسوء التغذية، فإنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.
أولا: أمراض مباشرة
- فقر الدم.
- السكر.
- الضغط.
- أمراض الدورة الدموية.
- هشاشة العظام ومساميتها.
ثانيا: أمراض غير مباشرة
- قصر القامة.
- الهزال.
وتابعت الصحة: احرصي دائمًا على أن يتناول طفلك وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه.