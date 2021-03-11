أخبار عاجلة

​​برلماني يطالب بتدريس مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع في المدارس -
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف -
نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

Print
المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي المنصورة الأولى.. تعرف على ترتيب 21 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021 بزيادة جامعة جديدة عن العام الماضي وهي جامعة بورسعيد.

وينشر مصراوي ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف على النحو التالي:

- تقدمت جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز 94 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي 102

وتأتي في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

- جاءت جامعة أسوان في المركز الثاني محليا و109 دوليا.

- جامعة قناة السويس في المركز الثالث مصريا والمركز 112 عالميا.

تقدمت جامعة كفرالشيخ 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي

لتحتل المركز 165 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي 175.

- احتلت جامعة القاهرة المركز الخامس مصريا والـ 184

عالميا.

- احتلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز (201 - 250)

- احتلت جامعات الإسكندرية وبنها وبني سويف المركز (251 - 300).

- جاءت جامعات عين شمس والفيوم وسوهاج وجنوب الوادي وطنطا في المركز (301 - 350)

- أتت جامعة أسيوط والزقازيق في المركز (351 - 400)

- جامعات الأزهر وحلوان والمنوفية والمنيا احتلت المركز (401 - 500).

جاءت جامعة بورسعيد في المركز (+ 501).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية