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لحل أزمة المصارف المكشوفة.. "محلية النواب" تطلب حضور 3 وزراء الأسبوع بعد المقبل

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لحل أزمة المصارف المكشوفة.. "محلية النواب" تطلب حضور 3 وزراء الأسبوع بعد المقبل لحل أزمة المصارف المكشوفة.. "محلية النواب" تطلب حضور 3 وزراء الأسبوع بعد المقبل

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك.

وقال رئيس اللجنة: "لو وزارة الري قامت بدورها في تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولابد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع بعد المقبل، وطلبت حضور 3 وزراء في هذه الجلسة، وهم وزير الري والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال النائب عمرو درويش، إنه لابد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، وأشار إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.

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مصراوي Masrawy

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