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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" من انتشار مصانع "بير السلم" والتي تنتج السموم المدمرة للعقول الشباب والأجيال القادمة.

وكشف "قورة "في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن قيام تلك المصانع غير المراقبة من أجهزة الدولة بإنتاج ما يسمى " بالشابو" المخدر والذي تسبب في العديد من الجرائم وغزو عقول الشباب وتدمير حياتهم بعد أن حولهم لمجرمين ومنهم من يقبل على الانتحار.

وقال قورة: لقد وصلت أسعار الشابو إلى أرقام فلكية بعد أن أصبح الطلب عليه والإقبال أكبر كثيراً من المخدرات التي كان يتناولها بعض المتعاطين والمدمنين قبل ذلك مثل الحشيش والبانجو والأفيون أو الأقراص المخدرة والتي يكون سعرها أقل من الشابو المخدر حيث وصل سعره ما بين إلى 1000 جنيه للجرام.

وتابع: خطورة هذا المخدر أنه يصنع من مواد كيمائية خطيرة مثل من الميثا أمفيتامين التي تعتبر من المنشطات شديدة الإدمان ويحتوي على مزيج من المواد الكيميائية الخطيرة التي تعمل في البداية كمنشط للجسم لكنها تتحول بعد ذلك إلى سلاح فتاك.

ونوة "قورة" إلى العديد من الأخطار الصحية التي تصيب الشباب المدمن منها فقدان الذاكرة، والسلوك العدواني، كما يصاب بالهزال الجسدي حيث يقضى على شهية الشخص لتناول الطعام ويجعله في كثير من الأحيان لا يتناول الطعام لأيام، ويؤدي إلى زيادة ضربات القلب والرجفة القلبية بشكل قد يؤثر على المتعاطي بل قد يؤدي إلى موته المفاجئ.

وبحسب طلب الإحاطة، يؤدي أيضا إلى زيادة ضغط الدم قد تصل إلى حالة ارتفاع ضغط الدم بشكل يخرج عن السيطرة، ويؤثر وجدانيا ونفسيا على الشخص ويجعله متقلب المزاج ومندفع السلوك بل قد لا تستطيع التنبؤ بما قد يصدر من متعاطي الشابو في أي وقت.

كما يؤدي إلى حالات تسمم جسدية شديدة الخطورة، وتساقط الأسنان، ويسبب حدوث الشلل الرعاش، ويظهر على متعاطي ومدمني الشابو علامات الشيخوخة المبكرة.