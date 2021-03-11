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لتطوير الشباب العربي.. تركي آل الشيخ يدعو إلى اجتماع مع المنتجين العرب

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مصراوي Masrawy

02:48 ص الخميس 11 مارس 2021

دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه، وفق صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وأضاف أن الدعوة تهدف إلى تطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول، والشباب العربي عموماً من المهتمين في بالمجال.

ودعا رئيس هيئة الترفيه السعودية، المنتجين العرب إلى زيارته، لمناقشة سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة، وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج، مؤكدا أنه سيكون اجتماع مهم، وبحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والإعلان.

وأنهى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بأنه ستصل الدعوة منه شخصياً لكل الراغبين بالحضور.

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