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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تمتلك أكبر احتياطي استراتيجي من السلع في تاريخها.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له مساء الأربعاء: "إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء الحكومة وسام على صدورنا وتحملنا مزيد من المسؤولية، خاصة أن كافة أعضاء الحكومة على قلب رجل واحد، ولا ينظرون إلى لخدمة بلدهم".

وتابع: "لا يمر أسبوع بدون عقد اجتماع بين الرئيس وأحد الوزراء لمتابعة أدق التفاصيل".

وعن الجرعات المتوفرة من لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، أكد سعد، أنها تكفي كل من سجل من المواطنين على الموقع المخصص للحجز.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن عدد من سجلوا على الموقع حتى الآن 250 ألف مواطن، وهناك توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وصول 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا قريبًا.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بعض المحافظات، ولكن الوضع مطمئن وغير مقلق حتى الآن.

ولفت إلى أن المشكلة الوحيدة في المستشفيات ظهرت بأسوان، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمرت بحل المشكلة، مطالباً المواطنين في أسوان بالذهاب للمستشفيات الحكومية حال شعورهم بأي أعراض، وعدم الذهاب للعيادات الخاصة، مؤكداً أن التأخر في التوجه للمستشفيات سبب في تفاقم أزمة كورونا بأسوان.

وعن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ذلك يعني الانتقال إلى مدينة على أحدث مجالات العمران والتكنولوجيا وستحدث نقلة في آليات العمل داخل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل نقل 40 ألف موظف.

وأضاف سعد، أن الموظف الذي لا يستطيع الحصول على شقة داخل العاصمة الإدارية ويعيش فى شرق القاهرة سيحصل على بدل انتقال نقدي، وهناك وسائل مواصلات لنقل الموظفين كالقطار الكهربائي وغيره، مشيرًا إلى أن بدل الانتقال سيكون لأقل درجة وظيفية حوالي 2000 جنيه في الشهر.

وذكر سعد، أن الحكومة ستوفر سكن على مسافة 7 كم فقط من العاصمة للموظفين الذين يعيشون في أماكن بعيدة، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كلفت الدولة 675 ألف جنيه ومساحتها 118 مترًا، وسيدفع فيها المواطن 450 ألف جنيه فقط بتسهيلات عن طريق دفع 25% من قيمة هذه الوحدة وتقسيط المبلغ المتبقي.