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لم يعدل منذ 100 عام.. برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة

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لم يعدل منذ 100 عام.. برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة لم يعدل منذ 100 عام.. برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

التقت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، نيفين بدار أمينة المرأة بحزب أكتوبر لمناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به إلى البرلمان.

وقالت النائبة أمل سلامة، إنها حرصت على عقدت جلسات حوار مجتمعي حول مواد مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن القانون الجديد يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة في القانون الحالي المعمول به ما استوجب تغييره، بعدما استمر العمل به لمدة 100 عام، حيث صدر عام 1920، وصدرت عليه عدة تعديلات في فترات زمنية مختلفة.

وأضافت أن القانون الحالي لم يعد مناسبا العمل به في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة.

وشددت على ضرورة التوسع في عقد جلسات للحوار المجتمعي مع جميع الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة قانونية متميزة تحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن القانون يتضمن بعض المواد تشغل اهتمام الرأي العام، وأثارت حالة من الجدل بين المواطنين سيتم النظر إليها بعين الاعتبار للتوصل إلى نموذج جيد وفعال لحل المشاكل المجتمعية.

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