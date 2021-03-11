وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في ألاسكا الأسبوع المقبل

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واشنطن - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني سيلتقيان في ألاسكا الأسبوع المقبل.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع سيعقد في أنكوراج بولاية ألاسكا.

ووسط التوتر بين بكين وواشنطن، سيكون الاجتماع هو أول تواصل رفيع المستوى بين الحكومتين منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير.

وسيشارك كل من مسؤول السياسة الخارجية الأعلى رتبة في الحزب الشيوعي الصيني ، يانج جيتشي ، ووزير الخارجية وانج يي، في الاجتماع مع أنتوني بلنكين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال بلنكين للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأربعاء: "هذه فرصة مهمة بالنسبة لنا للتعبير بعبارات صريحة للغاية عن المخاوف العديدة لدينا بشأن تصرفات بكين وسلوكها الذي يتحدى الأمن والرخاء وقيم الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا".

وأضاف: "هذا ليس حوارا استراتيجيا".

ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب، إلى أدنى مستوى منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1979.

وتعرض بكين على الإدارة الأمريكية الجديدة بداية جديدة ، لكنها تفرض شروطا من بينها إنهاء حرب تجارية مستمرة وتطالب واشنطن بإنهاء "تدخلها" في الشؤون الداخلية للصين.​