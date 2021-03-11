أخبار عاجلة

​​برلماني يطالب بتدريس مواقع التواصل وحروب الجيل الرابع في المدارس -
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف -
نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا

Print
وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا
كان يعاني حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة

وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا

توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، يوم الأربعاء، عن عمر 56 عامًا في مستشفى بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مقربة.

وتفصيلاً، عانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورغ بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى الأربعاء، وفق اليوم.

وشغل باكايوكو منصب رئيس وزراء ساحل العاج من يوليو 2020 وحتى اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

وزير خارجية روسيا ونظيره المجري يبحثان إمدادات لقاح "سبوتنيك V" لبودابست

وزير خارجية روسيا ونظيره المجري يبحثان إمدادات لقاح "سبوتنيك V" لبودابست

حركة طالبان تؤكد مشاركتها في قمة روسيا للسلام في أفغانستان

حركة طالبان تؤكد مشاركتها في قمة روسيا للسلام في أفغانستان

روسيا تحجم إيران في سوريا.. طرد من حقلي نفط وغاز

روسيا تحجم إيران في سوريا.. طرد من حقلي نفط وغاز

شبكة عيون الإخبارية