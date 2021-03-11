أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية

Print
مصر.. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية .. إحالة المتهم بخطف "طفلة المعادي" وهتك عِرضها للمحاكمة الجنائية
النيابة العامة أقامت الدليل عليه بشهادة 4 شهود وأقوال المجني عليها

مصر.. إحالة المتهم بخطف

أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بحي المعادي إلى المحاكمة الجنائية، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة المصرية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "أمر المستشار النائب العام أمس الأربعاء، الموافق العاشر من شهر مارس، بإحالة متهم بخطف طفلة، تبلغ من العمر سبع سنوات، محبوسًا؛ إذ تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت له. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مَواطن العفة من جسدها".

وأضافت: "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبيَّن من التصوير، وتعرُّف شاهدتَيْن والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية