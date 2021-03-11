هل يلزمني بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا الحجر بالمنزل؟.. هنا الإجابة

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شائعة يتداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يتداول المتابعون والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما مفاده ضرورة البقاء في المنزل، والعزل لمدة أسبوع بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا. فما مدى صحة ذلك؟

في الحقيقة، إن تلك المعلومة بعيدة كل البعد عن الصحة؛ فقد حذرت وزارة الصحة عبر حساب (الصحة-937)، المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية، من تداول تلك الشائعة، ودعت للتواصل مع قنوات وزارة الصحة الرسمية، المتاحة للجميع للاستفسار عن كل ما يخص فيروس كورونا (كوفيد-19)، أو الاتصال بالرقم المجاني 937، أو حساب الصحة 937 في تويتر؛ للحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة.

وفي الوقت نفسه يجب على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع الآخرين، والاستمرار في ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، والالتزام بمسافات التباعد الجسماني، بحسب ما أكده الخبراء.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد