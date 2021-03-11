حلم الثراء انتهى بـ"كلبش".. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية في المنيا

مصراوي Masrawy
12:14 ص الخميس 11 مارس 2021
كتب- علاء عمران:
ألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية بالمنيا.
أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا، تم استهداف المسكن وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر – 45 قطعة يشتبه في أثرتها).
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها والتربح من بيعها.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.