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حلم الثراء انتهى بـ"كلبش".. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية في المنيا

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حلم الثراء انتهى بـ"كلبش".. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية في المنيا حلم الثراء انتهى بـ"كلبش".. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية في المنيا

مصراوي Masrawy

12:14 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية بالمنيا.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا، تم استهداف المسكن وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر – 45 قطعة يشتبه في أثرتها).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها والتربح من بيعها.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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