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فخ النصب.. تحذير جديد من السياحة للمواطنين والشركات بشأن الحج

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فخ النصب.. تحذير جديد من السياحة للمواطنين والشركات بشأن الحج فخ النصب.. تحذير جديد من السياحة للمواطنين والشركات بشأن الحج

مصراوي Masrawy

12:07 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

حذر الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، المواطنين الراغبين في الحج، بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية الخاصة بالموسم، وسرعة الحجز في القرعة.

وقال شلبي، لمصراوي، إن الجانب السعودي لم يخطر وزارة السياحة المصرية حتى الآن بالضوابط المنظمة للحج لاتخاذ إجراء بشأنها، قائلا: "مفيش أي ضوابط جاءت من ".

ونصح كافة المواطنين بضرورة العودة بصفة مستمرة إلى المسؤولين في وزارة السياحة وغرفة الشركات للاستفسار والتأكد من المعلومة الصحيحة بشأن الموسم خشية الوقوع في فخ النصب.

وأشار شلبي إلى أن مثل هذه الإعلانات تأتي من جانب بعض السماسرة أو شركات موقوفة أو ملغى ترخيصها أو مكاتب خدمات أو شركات سياحة غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة.

ونصح شلبي، شركات السياحة بالحفاظ على اسمها وعملائها، وعدم الإعلان عن أي شيء يخص الحج قبل أن يكون هناك إعلان رسمي أو ضوابط رسمية من جانب وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، كونهما الجهات السياحية المعنية بالموسم.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، لم تصدر بعد الضوابط المنظمة للعمرة، وهو ما يحتم التأخر في المراحل اللاحقة لصدور الضوابط من توثيق العقود عبر البوابة الإلكترونية، وحجز الطيران والإقامة، والتعاقد على الخدمات

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