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لا تنخدعوا.. الأرصاد: اعتدال في الأحوال الجوية وبدء انخفاض الحرارة بداية من اليوم

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لا تنخدعوا.. الأرصاد: اعتدال في الأحوال الجوية وبدء انخفاض الحرارة بداية من اليوم لا تنخدعوا.. الأرصاد: اعتدال في الأحوال الجوية وبدء انخفاض الحرارة بداية من اليوم

مصراوي Masrawy

12:02 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من الاعتدال في الأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، مساء الأربعاء: "اعتدال في الأحوال الجوية بداية من الغد على شمال البلاد وتتوالى درجات الحرارة في الانخفاض على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).​

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