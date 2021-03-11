حائل .. العثور على دينار عباسي من الذهب يعود إلى عام 180 هجري

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ضُرب في عصر الخليفة هارون الرشيد.. ويزن نحو أربعة جرامات

عثر قسم السياحة والآثار بجامعة حائل على دينار عباسي من الذهب، مؤرخ بالعام 180 هجري، يعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويزن الدينار نحو أربعة جرامات.

وأكد الدكتور محمد الشهري، عميد كلية الآداب والفنون، أنه كُتب على وجه الدينار في الوسط بالخط الكوفي البسيط البارز عبارة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، في هيئة ثلاثة صفوف متتالية، وعلى الإطار الخارجي لوجه الدينار كتبت الآية القرآنية: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".

من جهة أخرى، أوضح الدكتور عبدالله العمران، رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، أنه يظهر على الوجه الآخر للدينار عبارة: "محمد رسول الله"، كل كلمة منها في سطر مستقل، وأسفلها بخط أصغر كتب اسم جعفر، ولعل المراد به الوزير جعفر بن يحيى البرمكي، وزير الخليفة هارون الرشيد، وعلى الإطار الخارجي لظهر الدينار كتبت البسملة، وسنة ضرب الدينار، على نحو: "باسم الله، ضرب هذا الدينار سنة ثمانين ومائة".

وحول أهمية الدينار أكد الدكتور محمد الحاج أستاذ الآثار بالقسم أن هذا الدينار يعود إلى العصر العباسي المبكر، أو ما يعرف بالعصر العباسي الأول، وتحديدًا إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، أهم خلفاء الدولة العباسية، الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170هـ إلى 193هـ.

وأضاف الدكتور الحاج أنه بالعثور على هذا الدينار يمكن القول إن مدينة فيد خلال القرن الثاني الهجري كانت من المدن والمحطات الإسلامية المهمة الواقعة على درب زبيدة أو طريق الحج الكوفي، الأمر الذي يشير إلى قدم وجود مدينة فيد ونشأتها على طريق الحج الكوفي.