أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان: نملك الأموال لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس وقد نصل لانقطاع تام للتيار آخر الشهر

Print
لبنان: نملك الأموال لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس وقد نصل لانقطاع تام للتيار آخر الشهر لبنان: نملك الأموال لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس وقد نصل لانقطاع تام للتيار آخر الشهر

جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده تملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس الحالي، مضيفا: "قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وفي حديث لقناة "LBCI" اللبنانية، قال غجر: "نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر مارس، ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة، وإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".

وأضاف: "سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة".

وتابع: "العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الأسود، وحاجة لبنان هي مليون طن، وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصرا، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل العراقية".

المصدر: "LBCI"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

المبعوث الأممي يحث الحكومة الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

المبعوث الأممي يحث الحكومة الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

شبكة عيون الإخبارية