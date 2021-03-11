مقتل 10 أشخاص واختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في نيجيريا

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لاجوس - (د ب أ)

قال مسؤول حكومي محلي، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرى اختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا.

واختطفت مجموعة مسلحة مجهولة عمال المناجم في بلدة أنكا بولاية زامفارا يوم 26 فبراير، في نفس اليوم الذي تم فيه اختطاف حوالي 300 فتاة من مدرستهن في بلدة جانجبي، حسبما قال أمير أنكا، الطاهر أحمد لمسؤولين حكوميين خلال إفادة أمنية.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مقطع فيديو مساء أمس الأربعاء، يلقي فيه أحمد كلمة أمام الاجتماع في جوساو عاصمة ولاية زامفارا أول أمس الثلاثاء.

وفي حين تم الإعلان عن اختطاف التلميذات والإفراج عنهن لاحقًا في وسائل الإعلام، كانت كلمة أحمد هى المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة علنًا إلى اختطاف عمال المناجم.

وحضر الاجتماع الأمني ​​رئيس أركان الدفاع النيجيري الجنرال لاكي إيرابور.