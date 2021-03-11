رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالبرازيل: الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات

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البرازيل - (أ ش أ)

أكد الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل - عقب وصوله إلى القاهرة لمشاركته في أعمال مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" أن الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات.

وقال الدكتور عبد الحميد متولي، في تصريح الليلة الأربعاء في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي العام الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 مارس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إنه من خلال هذه المؤتمرات التي تشكل يكون منهج حياة يحقق التعايش السلمي والسلام العالمي، مشيدًا بدور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لتحقيقه توازنًا فكريًّا وتقدمًا ملموسًا في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ، ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب ، بما يناسب متطلبات العصر الحديث.