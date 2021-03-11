خصومات تصل لـ60%.. "الري" توضح تفاصيل سداد غرامات زراعة الأرز

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقا لأسبقية السداد.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة كل عام تحرر مخالفات زراعة الأرز.

وأشار غانم، إلى أن الوزارة قادرة على تطبيق القرار من خلال البيانات المتاحة من حصر أسماء المزارعين المخالفين والزمامات والمبالغ الموقعة عليهم.

وأضاف غانم، أن المزارعين الذين سيدفعون الغرامة قبل 30 يونيو سيحصلون على خصم 60% من قيمة الغرامة، ومن يدفع بعد شهر سبتمبر يحصل على خصم 40%، ومن يعقب هذا الموعد يحصل على خصم 30%.

ولفت إلى أن الهدف من القرار هو تشجيع المزارعين على دفع الغرامات ليس تحصيلا للأموال، ولكن المشاركة المجتمعية في مسؤولية الحفاظ على المياه وأهميتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، على أن هذه الغرامات تطبق على السنوات الماضية بداية من عام 2020، والأقدم ولا يطبق التخفيض على العام الحالي الذي ينطلق في شهر مايو المقبل.

وأشار غانم، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين في العام الحالي، وستتم مراقبة المساحات عبر الأقمار الصناعية ومهندسي قطاع الري. ​