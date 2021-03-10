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بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير

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بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير
ارتفع الإنفاق إلى 559 مليار بفعل تكاليف إعانات البطالة ودعم الصحة

بسبب كورونا.. عجز ميزانية أميركا يصل إلى 311 مليار في فبراير

قالت الخزانة الأميركية إن عجز ميزانية الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلاً ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة .

وفي التفاصيل، زادت إيرادات فبراير 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2020، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزاً الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر إلى فبراير من السنة المالية 2010.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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