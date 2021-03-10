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في لقطة ختام برنامج في المرمى على "العربية": النادي الأهلي "يتيم"

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في لقطة ختام برنامج في المرمى على "العربية": النادي الأهلي "يتيم" في لقطة ختام برنامج في المرمى على "العربية": النادي الأهلي "يتيم"
بعض الجماهير الأهلاوية تتساءل عما يقصده "القوس"!

في لقطة ختام برنامج في المرمى على

في لقطة الختام ببرنامج في المرمى على قناة العربية فوجئ جمهور النادي الأهلي بكلمات ثقيلة، وكأن فيها رسالة دقيقة وبليغة ومؤلمة وحزينة لجماهير النادي الأهلي.

في لقطة ختام ‫برنامج في المرمى على قناة العربية قال الزميل والمذيع بتال القوس: "اللوحة الأخيرة: كلهم لهم آباء إلا الأهلي يتيم".

وتتساءل بعض الجماهير الأهلاوية عما يقصده القوس بالأب للنادي الأهلي؟

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي يواصل مسلسل السقوط المستمر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ خسر آخر لقاء له أمام نادي ضمك بنتيجة 1-، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

وتعد هذه هي الخسارة الثالثة تواليًا التي يتعرض لها الفريق، كما أنه التعثر الخامس على التوالي؛ إذ تعادل الفريق في مباراتين بجانب الهزائم الثلاث. ويقطن الفريق بالمركز الخامس بتعادله بالنقاط مع فريق التعاون إلا أنه يتبقى له مباراة غدًا الخميس مع نادي النصر الذي يوجَد بالمركز الثامن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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