الخارجية الفرنسية: أوروبا مستعدة لفرض عقوبات على كيانات إيرانية

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عبرت عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان بإيران خاصة حرية التعبير

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات متورطة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وتفصيلاً، عبرت الخارجية الفرنسية عن القلق الشديد من أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خاصة حرية التعبير والصحافة، حسب العربية نت.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعرب أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين عن قلقه البالغ حيال مصير المحامية الإيرانية، نسرين سوتوده.

دعا "لودريان" إلى إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخاضعة للإقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر بعد سجنها لمدة 16 شهراً.

وشدد الوزير الفرنسي على أن بعض الدول بدءاً بإيران تعتبر أن الحريات الأكاديمية، وحرية البحث والتعليم والنشر، يجب أن تكون مرهونة بنهج يمت بوضوح إلى عملية احتجاز رهائن.