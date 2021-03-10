زعيم المعارضة التنزاني: غياب الرئيس يثير الشكوك بشأن إصابته بكورونا

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تنزانيا - (أ ش أ)

طالب زعيم المعارضة الرئيسية في تنزانيا توندو ليسو، اليوم الأربعاء، مسؤولي الحكومة بإفشاء المعلومات عن صحة الرئيس جون ماغوفولي، والذي أثار غيابه تكهنات الرأي العام بأنه يتلقى علاجًا طبيًا في الخارج إثر إصابته بكورونا، إلا أن حكومة تنزانيا لم تصدر أي تعليق رسمي.

وجاءت مطالبة ليسو عقب تقارير صحيفة كينية زعمت بأن الرئيس التنزاني لم يظهر علنًا منذ ما يقرب من أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19 وخضوعه للعلاج على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى نيروبي، وهو مستشفى خاص في العاصمة الكينية. واستشهدت الصحيفة بمصادر سياسية ودبلوماسية لم تحدد هويتها في التقرير.

وبدا ماغوفولي، الزعيم الأفريقي الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، بصحة جيدة عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي عندما كان يعين مسؤولًا جديدًا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

إلا أن زعيم المعارضة قال في تغريدة على تويتر إن الشائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التنزانية بشأن صحة ورفاهية الرئيس التي تعتبر مسألة تثير قلقًا شعبيًا كبيرًا.

يشار إلى أن ماغوفولي قلل من خطورة فيروس كوفيد-19 في تنزانيا وسخر من الذعر العالمي بشأنه، وحث التنزانيين على التحلي بالإيمان بالصلاة والعلاجات المنزلية مثل استنشاق البخار بدلاً من اللقاحات، التي وصفها بأنها خطيرة وجزءًا من مؤامرة غربية.