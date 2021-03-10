عسير.. "فرضية انقلاب باص" تتعامل مع 25 حالة إصابة ووفاة

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نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير فرضية انقلاب باص يحمل عدداً من المصابين وبمشاركة 15 فرقة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أحمد علي الألمعي، إن الفرضية كانت عبارة عن حادث باص يحمل 25 راكباً.

وأضاف: "شارك في الفرضية 15 فرقة إسعافية من الهيئة، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأخرى بالمنطقة".

وتابع: "تم التعامل مع جميع الحالات الـ 25 حالة إسعافية بمستشفى عسير المركزي ما بين (وفاة- إصابات خطيرة- إصابات متوسطة- وحالات مستقرة)".

تأتي الفرضية لرفع الجاهزية الإسعافية والطبية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.