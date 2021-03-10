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الإمارات وإسرائيل تناقشان إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي

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الإمارات وإسرائيل تناقشان إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي الإمارات وإسرائيل تناقشان إنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي

مصراوي Masrawy

09:58 م الأربعاء 10 مارس 2021

أبوظبي - (د ب أ)

باشرت حكومتا الإمارات وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس (كوفيد-19)، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء: تجري حاليا اجتماعات بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرامه والبدء بتنفيذه في أبريل 2021.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن إنشاء ممر للسفر بين دولتي الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وأشار الجانبان إلى أن المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافا بالجهود الناجحة التي بذلتها الإمارات وإسرائيل في مكافحة وباء "كوفيد-19"، خصوصًا أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم.

وأعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول.

وأكدت قيادة الإمارات إسرائيل أن تعزيز الأمن الصحي العالمي مسؤولية جماعية، وأشارتا إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف والتعاون الدولي لتحقيق التعافي من هذا الوباء بشكل عادل ومستدام.

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