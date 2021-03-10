أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات

Print
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات

مصراوي Masrawy

09:57 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات.

وأضافت مكرم، أن منذ فجر التاريخ وهي سباقة في الاحتفاء بالمرأة وتكريمها منذ عهد الفراعنة وحتى الوقت الحالي، مشيرة إلى تخصيص الرئيس عام 2017، عاما للمرأة المصرية، وتخصيص الوزارة نسخة كاملة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لمشاركة نابهات مصر بالخارج بخبراتهن وعلمهن، بما يدعم قضايا الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة مكرم في احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، بمشاركة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعازفة الهارْب الفنانة ياسمين الحربي، وجمال الشاعر مديرا للقاء.

ووجهت وزيرة الهجرة التحية لكل أمهات الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مؤكدة أنهن خير مثال على الصبر والجَلد، وعلينا أن نفخر بهن في كل مكان، مؤكدة أن الأم هي أساس بناء البيت السويّ، بجانب المدرسة والرياضة.

وثمنت دور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وربطهم الأبناء بجذورهم، لتحقيق النجاح الكبير بعدم خروج اي مركب للهجرة غير الشرعية منذ 2016.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في الداخل والخارج، مضيفة أن لدينا نماذج لمصريات حققن نجاحات عظيمة بالخارج في مختلف المجالات، والوزارة تسعى للاستفادة من خبراتهن وتجاربهن في مختلف خطط الدولة، مثمنة دور المرأة المصرية بالداخل والخارج في الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية داخل أسرتها وإصرارها الدائم على تمسكها بالروح والشخصية المصرية في نفوس أولادها.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى حرص الوزارة على إبراز جهود النماذج البارزة من المصريات بالخارج، حيث أطلقت مؤخرا مبادرة "مصرية ب١٠٠ راجل" لتقدم للأجيال الجديدة نجاحات المصريات بالخارج في شتى المجالات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الفن وسيلة لتهذيب النفوس والعقول، مثمنة دور سيدات مصر في ارتياد مختلف المجالات، من الفن والموسيقى والعلوم وغيرهم.. موضحة أن المصريات تركن بصمة لدى الجاليات اليونانية والقبرصية والتي ظهرت جلية خلال مبادرة "إحياء الجذور".

وأكدت وزيرة الهجرة أن روائعنا الفنية والموسيقية تسهم في ربط المصريين بجذورهم، الذين يجري ولائهم وانتمائهم لمصر في دمائهم، وأشادت بأعمال الفنانة كاملة أبو ذكري، والدكتورة ياسمين الحربي، مؤكدة أن الفن يعد من أدوات الدبلوماسية ومن أهم القوى الناعمة المصرية، بجانب الحرف التراثية والتي نحرص على ترويجها، واصطحاب أبنائنا من شباب الجيلين الثاني والثالث، واختتمت الفعاليات بتكريم وزيرة الهجرة والمخرجة كاملة أبو ذكري والدكتورة ياسمين الحربي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية