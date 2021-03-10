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"المالكي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بديوان المحاسبة بمكة

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"المالكي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بديوان المحاسبة بمكة "المالكي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بديوان المحاسبة بمكة

أعرب فيصل بن أحمد بن معيض المالكي عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولــــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ على الثقة الغالية بصدور قرار مجلس الوزراء بترقيته على وظيفة مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة.

فيما أعرب " المالكي " عن شكره لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ على دعمه المتواصل وتحفيزه لكافة العاملين بالديوان، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الملكية التي ستكون حافزاً لتقديم المزيد من العطاء وتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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