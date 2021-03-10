أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "فقه الأذان والإقامة" لمؤذني المساجد بالمملكة

Print
لتعريفهم بأهمية لزوم الجماعة والأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج على الأئمة

الشؤون الإسلامية تطلق برنامج

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، البرنامج الدعوي (فقه الأذان والإقامة)، الموجه لمؤذني المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، في إطار برامج الوزارة لبيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان والإقامة، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن.

من ناحيته، أوضح مدير عام المعهد المكلف الشيخ عيسى كاملي، أن البرنامج يقام "عن بعد" عبر برنامج "الزوم".. ويهدف إلى التركيز على تأهيل المؤذنين من خلال تعريفهم بأهمية توحيد الألوهية ومنزلته العظيمة، وبيان أهمية لزوم الجماعة، والأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج على الأئمة، وما جاءت به النصوص من حقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة والفرق المنحرفة.

وقال كاملي: إن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعريف الأذان والإقامة وحكمها والشروط المتعلقة بها وصفتها ومبطلاتها والحكمة منها وسبب مشروعيتها، وبيان معاني كلمات الأذان وفضله، وفضل المؤذن، ومواقيت الصلاة، واللحن في الأذان أنواعه وأحكامه.

ويأتي هذا البرنامج بتوجيه ورعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة لتأهيل الأئمة والمؤذنين والخطباء ومنسوبي المساجد، في إطار برامجها المعتمدة لهذا العام 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي

الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال

الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال

زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى

شبكة عيون الإخبارية