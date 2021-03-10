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فرنسا: الطاقة النووية هي الورقة الرابحة في مكافحة التغير المناخي

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فرنسا: الطاقة النووية هي الورقة الرابحة في مكافحة التغير المناخي فرنسا: الطاقة النووية هي الورقة الرابحة في مكافحة التغير المناخي

مصراوي Masrawy

09:50 م الأربعاء 10 مارس 2021


باريس - (د ب أ)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، إن الطاقة النووية هي الورقة الرابحة لفرنسا والولايات المتحدة في حربهما ضد التغير المناخي.

ولم يعلق كيري صراحة على الطاقة النووية بعد الاجتماع الذي انعقد في باريس اليوم الأربعاء.

وأضاف لومير أن فرنسا، مثل ألمانيا، تمضي قدما في التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في تكنولوجيا الهيدروجين.

ولا تزال فرنسا تعتبر "الدولة النووية" في أوروبا وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر منتج للطاقة النووية في العالم، وفقا لبيانات سابقة.

وأوضح لومير وكيري أنه يجب إشراك القطاع المالي في مكافحة التغير المناخي.

وقال المبعوث الأمريكي الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق مساء اليوم "سيتعين علينا توفير تريليونات الدولارات".

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