النواب الأمريكي يوافق على حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي، على حزمة التحفيز الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

يمثل إقرار مشروع القانون أول إنجاز تشريعي رئيسي للإدارة الجديدة والكونجرس الذي يخضع الآن للسيطرة الديمقراطية الكاملة، بأغلبية ضيقة في مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الرئيس جو بايدن يخطط لتعيين شخصًا لقيادة تنفيذ تشريعاته الخاصة بالإغاثة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.